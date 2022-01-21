Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Неполадки в работе сервиса микроблогов Twitter фиксируют пользователи в ряде стран мира. Об этом 21 января свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Twitter Spencer E Holtaway

Лидерами по количеству поступивших жалоб от пользователей стали Канада, США и Великобритания. Небольшое число жалоб поступило из России. Уточняется, что чаще всего пользователи жаловались на работу веб-сайта (60% поступивших жалоб), на некорректную работу приложения (27% жалоб) и на отсутствие доступа к комментированию контента (13%).

Международная мониторинговая некоммерческая организация NetBlocks указала, что сбои в работе Twitter были вызваны внутренней ошибкой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте».

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