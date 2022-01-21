Петропавловск-Камчатский, , 05:14 — REGNUM На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего начальника тыла краевого линейного отдела МВД на транспорте. Его подозревают в получении взятки за незаконные действия, связанные с вывозом красной икры из региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Взятка A-r-e-s

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Подозреваемый бездействовал и не замечал провоза в багаже пассажиров авиарейсов незаконно добытой красной икры. Также он оказывал содействие членам организованной группы по возврату изъятого деликатеса. За это начальник тыла краевого линейного отдела МВД на транспорте получил от 35-летней женщины и 32-летнего мужчины взятку в сумме 30 тыс. рублей.

При этом правоохранителям удалось пресечь попытку взяткодателей перевезти около 1,7 тыс. кг игры.

Подозреваемый во взяточничестве уволен из органов МВД.

В отношении взяткодателей также возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении начальника линейного отдела МВД на транспорте. 42-летняя подозреваемая попалась на взятке в значительном размере.