Минусинск, Красноярский край, , 05:12 — REGNUM В городе Минусинске, расположенном на юге Красноярского края, в связи с повышенным уровнем загрязнения воздуха до вечера 21 января действует режим так называемого «чёрного неба». Об этом сообщает пресс-служба Среднесибирского УГМС.

«Минусинская степь», В. И. Суриков

Среднесибирское УГМС «С 16:00 20 января… до 16:00 21 января 2022 года на территории г. Минусинска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, установившаяся в Красноярске морозная и безветренная погода привела к скоплению над городом грязного воздуха и объявлению режима НМУ.

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