Минусинск, Красноярский край, 21 января 2022, 05:12 — REGNUM В городе Минусинске, расположенном на юге Красноярского края, в связи с повышенным уровнем загрязнения воздуха до вечера 21 января действует режим так называемого «чёрного неба». Об этом сообщает пресс-служба Среднесибирского УГМС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, установившаяся в Красноярске морозная и безветренная погода привела к скоплению над городом грязного воздуха и объявлению режима НМУ.
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