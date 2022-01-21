Минусинск, Красноярский край, , 05:07 — REGNUM В министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края обсудили экологическую обстановку в городе Минусинске.

Протока Енисея в Минусинске ГСУ СКР по Красноярскому краю

Как сообщили ИА REGNUM в минэкологии, совещание провёл первый замминистра Игорь Варфоломеев. Собравшиеся обсуждали текущую экологическую ситуацию в городе и жалобы местных жителей на загрязнение атмосферного воздуха.

Минусинцы звонят на телефон горячей линии министерства и сообщают о неприятном запахе и дымке в воздухе.

Варфоломеев отметил, что разработка комплексного плана мероприятий по улучшению экологии Минусинска завершается. Городской администрации поручено разработать мероприятия по переводу частного сектора на электроотопление, закрытию малоэффективных котельных и так далее.

В ближайшее время комплексный план должны направить в региональное Заксобрание.

Также в Минусинске уже завершилась разработка документов, отражающих экологическую обстановку муниципалитета. Сформирован реестр стационарных промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха.

По имеющимся данным, в городе насчитывается около 12 тысяч частных домовладений, большая часть которых отапливается бурым углём. В Минусинске работают 110 промышленных объектов, имеющих 612 источников загрязнения воздуха.

По словам Варфоломеева, на экологической обстановке также сказываются географическое расположение города и большое количество источников загрязнения воздуха. Ситуация обостряется в отопительный период.

Минусинск стоит в министерстве на особом контроле, заверил он. Ведётся работа по включению его в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Как сообщало ИА REGNUM, в Минусинске с 16 часов (местное время) 20 января до 16 часов 21 января объявлен режим «чёрного неба». Неблагоприятные метеоусловия фиксируются и в Красноярске.

Читайте также: Режим «чёрного неба» ввели в Красноярске

Читайте ранее в этом сюжете: 21 января в Красноярске ожидается до −14 °C и «чёрное небо»