Нью-Йорк, США, , 05:05 — REGNUM Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, изображающий американского лидера на коне, с идущими рядом индейцем и африканцем, снесли в городе Нью-Йорке. Об этом 20 января сообщает газета The Washington Post.

Джон Сарджент. Теодор Рузвельт

Решение о демонтаже статуи было принято ещё в 2020 году на фоне протестов против расовой дискриминации под лозунгом Black lives matter. Вокруг статуи Рузвельта развернулась бурная дискуссия, в итоге её признали символом расизма и колониализма.

Занимавший на тот момент пост мэра Нью-Йорка Билл де Блазио поддержал решение о сносе памятника, отметив, что индеец и африканец представлены в скульптурной композиции так, будто они порабощены и «расово неполноценны».

Бронзовая конная статуя Рузвельта была установлена в 1940 году в Нью-Йорке возле Американского музея естественной истории. Её демонтировали ночью, теперь она переедет в Президентскую библиотеку имени Теодора Рузвельта в Медоре в штате Северная Дакота.

Напомним, на волне протестных акций против расовой дискриминации в США и ряде стран мира были снесены памятники историческим деятелям, которых протестующие сочли расистами, либо защитниками расизма и рабства. В США были снесены памятники деятелям Конфедерации, мореплавателю Христофору Колумбу, а также первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предметах, обнаруженных в пьедестале снесенной как символ расизма конной статуи генерала конфедератов Роберта Ли.

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