Москва, , 05:07 — REGNUM Суд по уголовным делам бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала всё-таки состоится не в Хабаровске — территории подсудности.

Сергей Фургал Duma.gov.ru

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«20 января прошла апелляция в Верховном суде по определению подсудности. К сожалению все осталось без изменений. Верховный суд России признал законным направление дела Сергея Фургала и других фигурантов в Люберецкий суд Московской области. Также было оставлено без изменений содержание под стражей», — написал на своей странице в Instagram сын Антон Фургал.

Адвокат Сергея Фургала Борис Кожемякин сказал, что будет настаивать на проведении открытых судебных заседаний.

«Ведь по сути, я невиновный сегодня отбываю наказание. Вы полтора года пытаетесь сделать из меня врага государства, врага людей, а я не враг, я — жертва. Я считаю себя невиновным и непричастным к этим преступлениям. Меня не допрашивали, несмотря на все мои ходатайства, со мной не проводили процессуальных действий, и тут мне говорят, что я обвиняюсь ‑ и даже уже виновен — в других тяжких преступлениях. Прошу поменять меру пресечения, чтобы восстановить — точнее, восстановить уже не получится — хотя бы сохранить здоровье. Намерения бежать у меня нет», — сказал в ходе процесса Сергей Фургал.

Адвокат напомнил суду, что с Москвой семичасовая разница с Хабаровском.

«Как мы будем осуществлять допрос свидетелей, если дело перенесут в Люберцы? Решать вопрос с доставкой? Придется начинать с вечера? Но у нас с времён смерти Иосифа Виссарионовича Сталина ночные процессы запрещены. Как мы будем решать такие технические вопросы?» — спросил Борис Кожемякин.

Второй фигурант уголовного дела Андрей Карепов рассказал о пытках:

«Были и физические и моральные пытки. Мне несколько раз говорили на полном серьезе, что меня расстреляют! В присутствии адвокатов, сейчас, и что они могут мораторий отменить».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель СКР Александр Бастрыкин заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении участников ОПГ, созданной Сергеем Фургалом.

Бывшего-губернатора и ещё трёх соучастников обвиняют в убийстве, в покушение на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия и боеприпасов, а также в хищениях.