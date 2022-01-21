Якутск, 21 января, 2022, 05:02 — ИА Регнум. В Якутии намерены экстренно предпринимать меры по защите населения от COVID-19. Регион вышел на 4−5 место в стране по числу новых случаев за сутки на 100 тыс. жителей, сообщил на заседании оперативного штаба глава республики Айсен Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он подчеркнул, что 80% заболевших — жители Якутска и призвал действовать оперативно. Бороться с распространением инфекции в Якутии намерены при помощи вакцинации и ревакцинации, строгого соблюдения масочного режима, дезинфекции и фильтров в учреждениях образования, культуры, на предприятиях и в организациях.

«Сейчас одним из главных требований является оперативность. Учитывая, что болезнь распространяется очень быстро, нам необходимо принимать чёткие и быстрые решения и оперативно их исполнять», — отметил Айсен Николаев.

Помимо Якутска, сложная ситуация также в Мегино-Кангаласском, Алданском, Хангаласском, Горном, Мирнинском и Нерюнгринском районах республики. Муниципалитетам дано указание в зависимости от обстановки отправлять школьников на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января уровень заболеваемости COVID-19 в Якутии вырос за сутки в 1,7 раза — в республике заразились коронавирусом в два раза больше жителей, чем на пике пандемии в 2021 году. За сутки в больницы обратился 761 человек (днём ранее — 448), 116 госпитализированы.