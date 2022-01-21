Красноярск, , 04:57 — REGNUM В пятницу, 21 января, в Красноярске будет переменная облачность преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −14… −11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 08:40 на Театральной площади было — 14 °C.

Ночью с 21 на 22 января ожидается до −20… −16 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость ветра переменных направлений 1−6 м/с. Давление — 749 мм рт. ст.

В субботу, 22 января, в Красноярске до −16… −13 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −23… −21 °C.

В воскресенье, 23 января, в Красноярске ожидается до −18… −13 °C днём и до −24… −19 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 21 января на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до до 22−27 м/с, метель.

21 января в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Красноярске введён режим «чёрного неба».

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