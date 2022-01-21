Тюкалинск, Омская область, , 04:42 — REGNUM В Тюкалинском районе Омской области расследуется уголовное дело об убийстве пенсионера.

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Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») было возбуждено после обнаружения в частном доме в селе Красноухово тела 77-летнего мужчины.

По версии следствия, вечером 17 декабря 2021 года во время совместного распития спиртного ранее неоднократно судимый за кражи и причинение телесных повреждений 39-летний мужчина, не так давно освободившийся из тюрьмы, жестоко избил пенсионера его же костылем. Также злоумышленник бил его головой о печку. Травмы оказались смертельными, пенсионер умер в больнице.

Причиной конфликта стало то, что пожилой мужчина заступился за 30-летнюю женщину, которая была в их компании.

Мужчине предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Расследование продолжается.

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