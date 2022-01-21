Южно-Сахалинск, , 04:39 — REGNUM Информация о якобы заложенных в здании взрывных устройствах получили школы и больница в Южно-Сахалинске. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Взрывное устройство

По данным ведомства, информация о минировании школ и здания детской областной больницы поступила утром 21 января. Здания больницы и образовательных учреждений проверяют сотрудники спецслужб и кинологи. Эвакуация в школах не проводилась, так как в связи со снежными заносами после сильной метели администрацией города 14 января было принято решение о переводе занятий на дистанционный режим. Обучение в таком формате будет проводиться до 22 января.

Стоит отметить, что это уже пятый день как оперативные службы Южно-Сахалинска получают информацию о «минировании» образовательных учреждений города. Кроме того, 20 января было получено анонимное предупреждение о минировании здания администрации города. При проверке зданий взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации здания администрации Южно-Сахалинска в связи с получением сообщения о минировании.

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