Сеул, , 04:39 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 6769 зараженных коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Из них 6482 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже второй день подряд в Южной Корее выявляют свыше шести тысяч инфицированных ежесуточно, чего не фиксировалось до этого на протяжении 27 дней. Южнокорейские власти выражают обеспокоенность в связи с возможным ростом заболеваемости COVID-19 в канун Нового года по лунному календарю, а также в связи с распространением штамма «Омикрон».

Таким образом, общее количество случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 719 269. Также за минувшие сутки в стране скончался 21 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 6501 человек.