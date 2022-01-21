Москва, 21 января, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Компанию из дивизиона «Яндекса» — ООО «Яндекс.Такси» — привлекло к административной ответственности управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Постановление фигурант пытается обжаловать в арбитраже Москвы, но дело пока не принято судом, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM «Яндекс.Такси»

Заявление об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности от ООО «Яндекс.Такси» поступило в суд 20 января 2022 года, но детали пока не известны.

Между тем в 2021 году управление Роспотребнадзора по Тверской области вынесло целую серию постановлений о назначении административного наказания, которые ООО попыталось оспорить. Некоторые из исков оставлены без рассмотрения.

Во ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» компания «Яндекс.Такси» фигурировала за эти годы 11 раз. В 2021 году чаще всего ООО проверяла инспекция труда Москвы после жалоб работников.

Напомним, претензий к компаниям дивизиона «Яндекса» у надзорных органов в РФ много. Как от Роспотребнадзора, так и от ФАС. Накануне в суде по делу о дискриминации сторонних сервисов в поисковике было подписано мировое соглашение, в котором IT-компания признала обоснованность выданного ФАС предупреждения.

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Отдельно к «Яндекс.Такси» ранее выдвинули претензии минтранс Кубани и профильный комитет из Ленобласти. Они через суд попытались установить запрет на передачу заказов на перевозку лицам, у которых нет соответствующих лицензий.