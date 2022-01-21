Благовещенск, 21 января, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Начальник регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД МО МВД России «Бурейский» и инспектор подразделения стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого сразу по трём статьям УК РФ. Их подозревают в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

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Правоохранители задержаны вместе с амурчанином, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, деньги мужчина передал за то, чтобы не сдавать теоретическую часть экзамена и не проходить медосмотр при получении прав на вождение автомобиля. «Услуга» стоила 40 тыс. рублей. Деньги инспектор ГИБДД разделил с начальником экзаменационного отдела. Позже житель Амурской области также заплатил 25 тыс. рублей за сдачу практической части экзамена, сотрудники госавтоинспекции снова поделили деньги между собой.

«Кроме того, инспектор, введя гражданина в заблуждение относительно своих возможностей, потребовал от него перечислить ему еще 20 тыс. рублей за получение водительского удостоверения. Полученные деньги инспектор присвоил», — также отметили в следственном комитете.

Подозреваемые находятся в СИЗО. Ведутся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии передано в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении начальника, возглавлявшего отделение ГИБДД ОМВД РФ по Сунтарскому району. Мужчину обвиняют во взятке и служебном подлоге. Он выдал права без экзамена, получив за это 50 тыс. рублей.