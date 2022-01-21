Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Министерство внутренней безопасности США намерено требовать от всех иностранцев, въезжающих на американскую территорию, прохождения полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба МВБ США.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

«Начиная с 22 января 2022 года МВБ будет требовать от лиц, не являющихся гражданами США и желающих въехать в Соединенные Штаты через сухопутные пограничные пункты и паромные терминалы на границах с Мексикой и Канадой, полной вакцинации против COVID-19 и предоставления соответствующих доказательств», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что правило будет действовать для всех иностранцев, включая туристов и иностранных граждан, совершающих деловые поездки. При этом требование не распространяется на владельцев вида на жительство в США. Предполагается, что эта мера позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти не будут вводить жесткий карантин из-за рекордного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По его словам, ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах лучше, чем год назад, несмотря на рекордный прирост числа зараженных SARS-CoV-2.