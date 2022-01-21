Абакан, 21 января, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Налоговый орган обратился с банкротным иском к добывающей компании Хакасии. Претензии к ООО «Артель старателей Кречет» арбитраж Хакасии пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление от управления ФНС РФ по Хакасии подано в суд 20 января 2022 года. Сумма заявленных претензий составляет 462 539,81 рубля.

В госреестре участков недр, предоставленных в пользование, артель числится как держатель лицензий на добычу благородных металлов на участке «Тарча-1» и на геологоразведку на участке «Тарча». Документы выданы в 2017 и 2018 годах.

В ЕГРЮЛ ООО зарегистрировано в декабре 2015 года. Директор и владелец 15% доли — Сергей Свириденко. Оставшаяся часть числится как собственная доля компании. По данным системы «Контур.Фокус», ранее среди собственников было ООО «Партнёрство» из Красноярска.