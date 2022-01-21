Лондон, 21 января 2022, 03:40 — REGNUM Власти Великобритании изучают возможность отправки дополнительных войск в Восточную Европу для их размещения в условиях растущей напряженности между Украиной и Россией. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, Лондон может направить сотни военнослужащих в Прибалтику и Польшу для якобы сдерживания России. Пока Соединенное Королевство командует группировкой НАТО в Эстонии общей численностью 1,2 тыс. военнослужащих. Также небольшое число британских военных находятся в Польше под командованием Соединенных Штатов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лондон заявил о готовности отправлять еще больше оружия на Украину для «сдерживания России». Также Британия уже направила на украинскую территорию своих инструкторов якобы для обучения военных использованию британских систем вооружений.
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