Москва, , 03:43 — REGNUM Закрыть часть убытков, полученных лопнувшим в 2020 году «Апабанком», конкурсный управляющий пытается за счёт бывших топ-менеджеров. В арбитраж Москвы в рамках банкротного дела кредитной организации подано заявление о взыскании 478 млн рублей убытков с семи экс-руководителей. Дата слушаний пока не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление о взыскании убытков с учредителей, бывших руководителей должника в деле о банкротстве поступило в суд 10 января 2022 года. Вместе с ним было подано требование о принятии обеспечительных мер. Суд отказал в этом.

Общая сумма требования составляет 478 476 879,41 рубля. Больше всех претензий к Сергею Морозову — на 470 746 879,41 рубля, Ольге Чечетиной — на 476 446 879,41 рубля и Нине Павловой — на 363,13 млн рублей.

Банк, созданный в 1993 году, лишился лицензии 31 января 2020 года, будучи по размеру активов на 369-м месте. К тому моменту кредитный портфель акционерного общества на 70% состоял из проблемных ссуд. В апреле 2021 года банк был обанкрочен. На декабрь 2021 года у него установлены долги перед 96 кредиторами на общую сумму 333,565 млн рублей.

Напомним, ранее АСВ, которое также выступает конкурсным управляющим и другого лопнувшего банка, — ОАО АКБ «Пробизнесбанк» — сделало попытку взыскать более 27 млрд рублей с бенефициара и подконтрольных ему юрлиц.