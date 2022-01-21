Южно-Сахалинск, , 03:32 — REGNUM Пять землетрясений магнитудой до 3,5 зарегистрировали сейсмологи в Сахалинской области. Об этом 21 января сообщили журналистам в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение Yaelo

Подземные толчки были зафиксированы в море рядом с Сахалином и Курильскими островами. Первое землетрясение произошло у южной оконечности Сахалина, его магнитуда составила 2,9. Очаг располагался на глубине десяти километров.

Ещё четыре землетрясения магнитудой от 2,4 до 3,5 произошли рядом с островами Курильской гряды. Глубина расположения очагов составляла от 21 до десяти километров.

Для жителей Сахалинской области землетрясения были неощутимы. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,3, которое было зарегистрировано в итальянской провинции Калабрия.

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