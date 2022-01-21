Сан-Паулу, Бразилия, 21 января 2022, 03:27 — REGNUM Легендарный футболист, трёхкратный чемпион мира бразилец Пеле завершил курс химиотерапии и покинул расположенную в Сан-Паулу больницу «Альберт Эйнштейн». Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы больницы 21 января сообщает Reuters.
В течение нескольких дней бывший спортсмен, которому в октябре исполнился 81 год, проходил химеотерапию и дополнительные медицинские исследования по поводу выявления новообразований.
Напомним, в сентябре у Пеле была удалена опухоль в толстой кишке. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.
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