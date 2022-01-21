Сан-Паулу, Бразилия, 21 января, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Легендарный футболист, трёхкратный чемпион мира бразилец Пеле завершил курс химиотерапии и покинул расположенную в Сан-Паулу больницу «Альберт Эйнштейн». Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы больницы 21 января сообщает Reuters.

Atr1992 Пеле. 8 августа 2009 года

Reuters «Он покинул больницу, его состояние стабильно».

В течение нескольких дней бывший спортсмен, которому в октябре исполнился 81 год, проходил химеотерапию и дополнительные медицинские исследования по поводу выявления новообразований.

Напомним, в сентябре у Пеле была удалена опухоль в толстой кишке. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.