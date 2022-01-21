Москва, 21 января, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий лопнувшего почти семь лет назад «Пробизнесбанка» сделал попытку взыскать около 27,4 млрд рублей с бенефициара Сергея Леонтьева и двух иностранных компаний, которые ему подконтрольны. Взыскивать причинённый ущерб будут через Княжеский суд Лихтенштейна, передаёт ИА REGNUM.

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Ответчиками в споре, помимо создателя финансовой группы «Лайф» Леонтьева, выступают компании Wonderworks Investments Limited и Holdco LTD. Ещё осенью тот же иностранный суд наложил обеспечительные меры на имущество фигурантов. Впереди — слушания по основному требованию.

А тем временем на начало декабря 2021 года долги банка-банкрота перед 8072 кредиторами составили 85 167 914 000 рублей.

Напомним, лицензии банк, находившийся на тот момент по размеру активов на 51-м месте, лишился 12 августа 2015 года. Среди причин регулятор называл в том числе и высокорискованную политику, которая была связана с размещением средств в низкокачественные активы.

Банкротом банк признали в октябре 2015 года. Затраты на процедуру конкурсного производства на четвертый квартал 2021 года превышали 282 млн рублей. Управляющим выступает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

В 2017 году по факту хищений средств из банка было возбуждено уголовное дело. Речь шла об ущербе на 25 млрд рублей.