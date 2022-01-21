Южно-Сахалинск, 21 января, 2022, 03:20 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске 21 января сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в шесть образовательных учреждений и областную детскую больницу, сообщило astv.ru со ссылкой на областное управление МЧС.

Ulisa.ru Бомба с часовым механизмом

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На этот раз сообщения о минировании получили школы № 1, 2, 3, 4, 5, 6. Учащиеся из-за мощного снежного циклона находятся на дистанционном обучении, поэтому детей в зданиях образовательных учреждений нет. А вот детскую больницу пришлось эвакуировать.

Спецслужбы обследуют все здания.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине утром 20 января из здания администрации Южно-Сахалинска эвакуировали всех сотрудников, так как поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.