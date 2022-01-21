Сан-Паулу, Бразилия, , 03:11 — REGNUM Легенду бразильского футбола Пеле выписали из больницы после медицинского обследования для назначения нового курса химиотерапии. Об этом сообщили врачи больницы имени Альберта Эйнштейна города Сан-Паулу.

Пеле World Economic Forum

По их данным, 81-летний спортсмен на два дня госпитализировался для медицинского обследования и лечения опухоли. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бразильский футболист Пеле прошел операцию по удалению опухоли в толстой кишке. После этого он несколько раз ложился в больницу для прохождения обследования и лечения. Пока его состояние оценивается как стабильное.

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