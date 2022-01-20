Киев, 21 января, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Программу «защитник Киева», предполагающую выделение более 110 млн гривен ($3,9 млн) на укрепление обороноспособности города поддержала Киевская городская государственная администрация (КГГА). Об этом 20 января сообщает пресс-центр КГГА.

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Поясняется, что в условиях «высокой вероятности полномасштабного вторжения» со стороны Российской Федерации большое значение приобрели мероприятия по организации военной службы, исполнению воинской обязанности, мобилизационной подготовке, территориальной обороны в городе и другие.

Программа «защитник Киева», как уверяют разработчики, позволит оборудовать пункты постоянной дислокации для бригад территориальной обороны. Такие места предполагается сделать в каждом районе города и оснастить их всем необходимым. Также в планах создание единого центра подготовки сил муниципальной безопасности.

Целью программы является создание развитой и эффективно функционирующей отдельной бригады территориальной обороны, готовой к выполнению задач в течение суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минобороны Украины потребовала от стран Запада упреждающих санкций в отношении России для предотвращения, якобы, назревающего военного конфликта.