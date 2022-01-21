Женева, Швейцария, , 02:56 — REGNUM Глава Госдепа США Энтони Блинкен не считает, что переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве приведут к какому-либо существенному прогрессу. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в интервью немецкому телеканалу CDF.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не ожидаю никакого прорыва», — заявил он.

Блинкен добавил, что уже проходили консультации между представителями Москвы и Вашингтона 10 января. По его мнению, за прошедший срок у сторон была возможность осмыслить ход переговоров, а также оценить выводы, которые сделали США и Россия. Тем не менее Блинкен выразил заинтересованность в диалоге с Россией по ряду вопросов, в частности, в сфере борьбы с климатическими изменениями и пандемией COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в швейцарскую Женеву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Ожидается, что встреча состоится 21 января в 13:00 по московскому времени.

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