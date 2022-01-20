Махачкала, 21 января, 2022, 02:52 — ИА Регнум. В рамках программы приватизации в Дагестане 7 февраля 2022 года планируется реализовать 100% уставного капитала АО «Дагестантоппром» — крупного поставщика твердого топлива для населения республики. Торги стартуют с суммы 89 млн рублей и с «ценой отсечения» — 44,5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные документации с сайта «Российского аукционного дома».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Всего планируется реализовать 1 534 090 обыкновенных именных акций, которые на сегодня принадлежат Российской Федерации.

Предприятие в активе имеет земельные участки общей площадью более 32,5 га, недвижимость. Всего в собственности — 130 объектов в разных населенных пунктах Дагестана, включая здания контор, столярный цех, пилораму, топливные площадки.

Напомним, в Кировской области 25 января также планируется в рамках программы приватизации реализовать акции леспромхоза, за которые просят от 17,4 млн рублей. Ранее на продажу были выставлены государственные пакеты акций птицефабрики, типографий в ряде регионов, племенного завода и строительной компании.