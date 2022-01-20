Бразилиа, 21 января, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Знаменитая бразильская певица в стиле «самба» Эльза Суарес, считавшаяся «иконой бразильской музыки», скончалась на 92-м году жизни в своём доме в Рио-де-Жанейро. Об этом пресс-служба певицы 20 января сообщает на её странице в социальной сети Instagram.

Рио де Жанейро. Бразилия

пресс-служба Эльзы Суарес «С глубокой скорбью сообщаем вам о смерти певицы и композитора Эльзы Суарес, 91 год, которая умерла сегодня в 15:45 в своём доме в Рио-де-Жанейро от естественных причин».

Эльзу Суарес, обладательницу звания «Голос тысячелетия», считают одной из величайших мировых исполнителей. В сообщении отмечается, что певица «прожила яркую, насыщенную жизнь», оставившую в мире след «своим голосом, силой и решимостью».

Суарес родилась в 1930 году в одной из фавел Рио-де-Жанейро. Её музыкальная карьера началась с победы в музыкальном конкурсе на радио в 16 лет. Первый хит певицы — песня «Se Acaso Você Chegasse» — был записан в 1959 году, а всего за свою карьеру Суарес записала 34 альбома, последний — в 2019 году.

В годы военной диктатуры в Бразилии Суарес записала песню «Opiniao» (Мнение), что привело к аресту певицы и временному переезду в Италию.