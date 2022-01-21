История вопроса

Хотя население во всех странах Африки растёт высочайшими темпами, уровень неравенства и нищеты в этом регионе остаётся худшим в мире. В то время как северная и западная часть континента живёт относительно богато за счёт добычи нефти и газа, большая часть Африки занимается сельских хозяйством, причём в крайне неблагоприятных условиях: недостатка воды, эрозии почвы, постоянной политической нестабильности.

Африканские страны в большинстве случаев до сих пор не смогли преодолеть пережитки колониального хозяйства, с его слабым развитием обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и транспорта. Вмешательство же западных стран зачастую оказывается разрушительным: прогрессивные страны Африки пострадали от «Арабской весны» и иностранной интервенции, менее развитые территории используются западными корпорациями как свалки для опасных отходов.

