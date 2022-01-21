Хартум, 21 января 2022, 02:18 — REGNUM Постановление о назначении 15 новых министров в переходное правительство Судана подписал глава Суверенного совета республики генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, 20 января передал телеканал Al Arabiya со ссылкой на текст документа.
Главой МИД страны стал Али ас-Садык Али, который исполнял обязанности руководителя ведомства с октября 2021 года. Суданским министром энергетики и нефтяной промышленности назначили Мухаммеда Абдаллу Махмуда, а министром торговли и снабжения — Амаля Салеха Саада.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 января ушел в отставку глава правительства Судана Абдалла Хамдок.
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