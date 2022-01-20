Хартум, 21 января, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Постановление о назначении 15 новых министров в переходное правительство Судана подписал глава Суверенного совета республики генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, 20 января передал телеканал Al Arabiya со ссылкой на текст документа.

Nicolas Raymond Флаг Судана

Главой МИД страны стал Али ас-Садык Али, который исполнял обязанности руководителя ведомства с октября 2021 года. Суданским министром энергетики и нефтяной промышленности назначили Мухаммеда Абдаллу Махмуда, а министром торговли и снабжения — Амаля Салеха Саада.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января ушел в отставку глава правительства Судана Абдалла Хамдок.

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