Каир, 21 января, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Причиной ввода обновлённых правил для въезда в Египет стали фальшивые документы о вакцинации, либо с результатами тестов на коронавирус у многих туристов. Об этом 20 января заявила заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби в интервью РИА Новости.

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Как пояснила Шаляби, у некоторых туристов оказывается нечитаемым QR-код, либо сертификат не соответствует нормам египетского минздрава. Многие туристы предъявляют документы, вызывающие сомнения. В таких случаях, уточнила Шаляби, будет проводиться экспресс-тест, и если его результат будет отрицательный, то туристу разрешат въехать в страну. Правила вступят в силу с 22 января.

Замминистра туризма Египта отметила, что экспресс-тест дешевле ПЦР-теста, это упростит въезд в страну для путешественников. По новым правилам въезда, туристы обязаны будут предъявить при въезде в Египет сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат на коронавирус ПЦР или экспресс-теста на антиген или ID NOW.

Дополнительный экспресс-тест могут взять у туриста в случае сомнений у египетских властей в подлинности предъявленного сертификата о прививке, либо теста.

При этом Шаляби добавила, что новые правила могут быть пересмотрены в случае улучшения эпидемиологической ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Египте объявлен набор команды добровольцев для клинических испытаний новой вакцины от COVID-19.