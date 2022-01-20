Тбилиси, 21 января, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Ряд известных грузинских регбистов выступил с обвинениями в адрес министра культуры и спорта Грузии Теи Цулукиани, сообщает 20 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Регбисты обвинили министра в развязывании репрессий в отношении Союза регби Грузии. Причиной этих обвинений является начатая в Союзе регби «чистка» и сокращение персонала, которые затронули сотрудников, протестовавших против выборов, проведенных в организации.

Один из ведущих отделов регбийного союза был полностью упразднён. Однако, сотрудники не получили объяснений по поводу причин этого. В результате был уволен ряд тренеров и ветеранов регби, которые внесли большой вклад в развитие этого вида спорта в Грузии.

Уволенным сотрудникам было сказано, что министр Цулукиани потребовала большого сокращения, в противном случае она пригрозила приостановить финансирование Союза. «Чистка» персонала коснулась сотрудников, которые поддерживали в качестве президента Союза Ираклия Абусеридзе.

«Все идёт к тому, чтобы добавить еще один пазл на карту Советского Союза, такой авторитаризм идёт. Диктатура, репрессии, никаких объяснений, грубое вмешательство и вместо ответа — просто «Нет!», — сказал Георгий Забахидзе, бывший тренер академии регби.

Напомним, что в декабре 2020 года президентом Союза регби Грузии был избран Ираклий Абусеридзе, однако власти отказались признавать его легитимность, и в марте 2021 года новым президентом стал Сосо Ткемаладзе. Выборы президента проходили в крайне напряжённой обстановке, сопровождаясь столкновениями и драками.