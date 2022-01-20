Бриджтаун, 21 января, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Правящая на Барбадосе Лейбористская партия одержала победу на выборах в Палату собрания страны (нижняя палата парламента), сохранив за собой все 30 мест в законодательном органе. Об этом 20 января сообщил портал Barbados Today.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Заявления на участие в выборах подали 108 человек из шести разных партий и одной коалиции. Кроме того, за право стать членом Палаты собрания боролись и девять независимых кандидатов.

Указанная политическая сила контролирует палату с 2018 года. Победа Лейбористской партия позволила премьер-министру республики Мии Моттли остаться на своей должности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Барбадос официально стал республикой и королева Великобритании Елизавета II перестала быть главой этого островного государства.

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