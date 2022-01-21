Нью-Йорк, США, , 01:56 — REGNUM Совет Безопасности ООН обсудил недавние ракетные пуски со стороны КНДР, однако не принял еще решения по введению новых санкций против Пхеньяна, заявил постпред Мексики при организации Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес в ходе пресс-конференции.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Договоренности нет. Нам необходимо продолжать работу по этому вопросу», — заявил он.

Ранее Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Япония, Бразилия, Албания, ОАЭ и Ирландия призвали СБ ООН расширить санкции против Северной Кореи. Поводом к этому требованию послужили ракетные испытания КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Северная Корея провела ряд испытательных пусков ракет, которые Пхеньян признал успешными. При этом в КНДР заявили, что намерены пересмотреть меры по стабилизации отношений с Соединенными Штатами, которые продолжают политику давления на Пхеньян.

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