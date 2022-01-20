Нью-Йорк, США, 21 января, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН обсудил недавние ракетные пуски со стороны КНДР, однако не принял еще решения по введению новых санкций против Пхеньяна, заявил постпред Мексики при организации Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Договоренности нет. Нам необходимо продолжать работу по этому вопросу», — заявил он.

Ранее Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Япония, Бразилия, Албания, ОАЭ и Ирландия призвали СБ ООН расширить санкции против Северной Кореи. Поводом к этому требованию послужили ракетные испытания КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Северная Корея провела ряд испытательных пусков ракет, которые Пхеньян признал успешными. При этом в КНДР заявили, что намерены пересмотреть меры по стабилизации отношений с Соединенными Штатами, которые продолжают политику давления на Пхеньян.