Оттава, , 01:51 — REGNUM Сотрудники канадской конной полиции обнаружили тела четырех погибших возле границы между Канадой и США, сообщает пресс-служба ведомства.

Канада

По ее данным, тела погибших находились в десятке метров от американо-канадской границы. Уточняется, что погибли мужчина, женщина и двое детей. По предварительной версии, причиной смерти стало переохлаждение в момент, когда они пытались проникнуть на территорию Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января спасатели в Иркутской области смогли помочь 17-летнему подростку на льду Иркутского водохранилища. Отмечалось, что юноша потерял сознание от переохлаждения.