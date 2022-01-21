21 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили требование главы СК РФ предоставить ему доклад о ходе процессуальной проверки, по факту невозвращения крымским музеям скифского золота.

Светлана Рыбина, , 08:02 — REGNUM Требование председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина предоставить доклад о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту невозвращения крымским музеям скифского золота, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 января в социальной сети Facebook.

Скифское золото (сс) Zamunu45

«Крым — это Россия. Всё, на этом точка поставлена. Раз и навсегда. Но это не значит, что у народа Крыма можно красть их историческое достояние! Золото Украина обязана возвратить Крыму!» — требует Николай Т.

Многие пользователи оказались уверены, что скифское золото — это ценность, которая принадлежит Крыму и никому другому, поэтому Украина, которая получила коллекцию по решению голландского суда, должна вернуть его владельцам.

«Фактически это кража. Украина в лице Киева не имеет никакого отношения к скифскому золоту. К сожалению, оно уже не вернётся в Крым. Никогда. Эти воры с таким богатством не расстанутся», — поделился своим мнением Александр Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина получила скифское золото только лишь потому, что Нидерланды точат зуб на Россию и участвуют в любых антироссийских акциях.

«Какие есть у Украины доказательства законности владения этим золотом? По экспортным бумагам указан владелец — Крымские музеи. На бумагах стоит Крымский адрес, а не Киевский. Чётко видно, кто является юридическим владельцем груза. Это не абстрактное понятие — страна, а конкретная организация. В решении голландского суда явно прослеживается политика», — считает Andrey P.

Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Ясное дело, что попытка передать крымские экспонаты Украине — чисто политическое решение. Крым и в составе Украины был автономным государственным образованием, то есть имел свой определённый суверенитет. И уж тем более, что экспонаты закреплены за конкретными музеями и являются их собственностью, а следовательно, невозвращение ценностей считается воровством», — указывает Oleg D.

Часть людей полагает, что Украина открыто демонстрирует своё отношение к жителям Крыма, которых лишила их драгоценной коллекции.

«Сразу видно, кто тут варвар. Будь Скифское золото у России, то она бы оставила его в Крыму, потому что это ценности народа полуострова. Украина же банально своровала золото. Позор!» — пишет Нина К.

Ряд пользователей указывает на то, что сама Украина не сможет сохранить скифское золото в целости и сохранности, ведь не для того украинские власти присвоили себе такое богатство, чтобы демонстрировать его простым смертным в качестве исторического наследия.

«Скоро это золото и на Украине не найдут. Разворовали давно уже, наверное», — предполагает Елена Д.

Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что те лица, которые были ответственны за передачу крымского золота и не смогли вернуть его обратно, должны быть проверены Следственным комитетов России на наличие злого умысла.

«Я бы начал проверку с тех, кто в Крыму организовывал этот предельно странный вывоз. У них явно рыльце в пушку», — указывает Игорь А.

«Надо наказать в первую очередь того, кто за восемь лет так и не сумел добиться возвращения таких исторических ценностей на Родину — в Крым», — написал Светлана О.

Напомним, 20 января Следственный комитет Российской Федерации сообщил о том, что председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту невозвращения крымским музеям скифского золота.