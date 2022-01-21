Махачкала, , 01:44 — REGNUM В учебных заведениях Махачкалы взрывные устройства не обнаружены, сообщения о минировании оказались ложными. Об этом 21 января сообщает пресс-служба МВД России по Дагестану.

Спасатели выезжают на вызовы о минировании Дарья Драй © ИА REGNUM

пресс-служба МВД России по Дагестану «Учебные заведения Махачкалы обследованы. Причин для беспокойства нет».

В заявлении правоохранителей отмечается, что после поступления на электронную почту учебных заведений угроз о взрывах, все силы ведомства незамедлительно были брошены на обследование указанных объектов, помещений и прилегающих территорий. В ходе тщательной проверки, проведённой с задействованием «всех необходимых сил и средств», подозрительных предметов обнаружить не удалось.

Напомним, последние несколько дней во многих городах России массово отменяются занятия в школах и вузах, временно закрываются детские сады в связи с анонимными сообщениями о минировании, которые по итогу оказываются ложными. Правоохранительные органы проводят расследование этой «волны».

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Челябинска правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств.

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