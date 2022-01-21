21 января 2022 | Время чтения 5 мин

Премьер-министр Черногории потерял поддержку народа в тот момент, когда принял точку зрения Запада по поводу событий в Сребренице. Теперь он не может вывести граждан на массовые демонстрации в защиту его правительства. Это мог бы сделать «Демократический фронт», но не хочет.

Татьяна Стоянович, , 07:36 — REGNUM В последние несколько дней на политической сцене Черногории почти ежечасно происходили знаковые события. Сначала движение «УРА», возглавляемое вице-премьером Дританом Абазовичем, инициировало в парламенте голосование о доверии правительству Здравко Кривокапича. В ответ Кривокапич потребовал смены своего заместителя Абазовича. Уже 20 января в черногорской прессе появилась информация о том, что в отставку будет отправлен и спикер парламента, лидер «Демократической Черногории» Алекса Бечич, а под конец дня правительство выступило за сокращение мандата парламента и проведение досрочных выборов.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

Как будет развиваться политический кризис в Черногории, ИА REGNUM рассказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Всего лишь за два дня вся политическая сцена Черногории фактически перевернулась с ног на голову. Можно ли говорить, что сбываются прогнозы президента Мило Джукановича по поводу того, что правительство Кривокапича не переживет конец января 2022 года?

Скорее, можно говорить, что наступил момент, когда премьер-министр Кривокапич должен осознать, насколько нереалистичным было его восприятие собственной роли и влияния в черногорском обществе.

Кривокапичу за этот небольшой период у власти удалось почти невероятное — он потерял поддержку как правящей коалиции, так и оппозиции. Очевидно, он не понял, что для того, чтобы удержаться у власти, недостаточно просто проводить антироссийскую политику по запросу НАТО, не подписать базовое соглашение с Сербской православной церковью и отказаться от проведения переписи населения по диктату США. Как неопытный политик, он не понял, что существуют два типа суверенитета — внешний и внутренний. На выборах в Черногории голосуют не американцы, а черногорцы. Все то, что сейчас происходит, нельзя назвать неожиданным. Это просто крах одного неопытного политика по имени Здравко Кривокапич.

Здравко Кривокапич Gov.me

Как Вы прогнозируете дальнейшее развитие событий? Какая инициатива из нескольких озвученных будет в итоге реализована?

Я не исключил бы ни одного из трех вариантов. Первый вариант — «Демократический фронт» может поддержать правительство меньшинства, в которое вошли бы УРА Дритана Абазовича, Социалистическая народная партия Владимира Йоковича и партии меньшинств. Второй вариант — правительство меньшинства может поддержать Демократическая партия социалистов Мило Джукановича. Вариант проведения внеочередных выборов, наверное, меньше всего соответствует интересам политических партий Черногории, так как они несут риск для всех.

Это только показывает, какой большой утратой для Черногории стала смерть митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, который объединил оппозицию, помог ей своими советами победить Джукановича. Без него они теперь проявляют просто невероятный политический дилетантизм, и поэтому не исключено, что мы станем свидетелями еще более абсурдных политических ситуаций.

Митрополит Амфилохий (сс) Medija centar Beograd

Какие ситуации Вы имеете в виду?

Одна из них — то, что правительство меньшинства мог бы поддержать и «Демократический фронт», который получил больше всего голосов в рамках правящей коалиции, но ему так и не позволили принять участие в новом кабинете. Они могли бы быть заинтересованы в формировании правительства меньшинства просто потому, что в таком случае их представители могли бы остаться на руководящих постах на государственных предприятиях и участвовать во власти на муниципальном уровне. Очевидно, что это какая-то их краткосрочная цель, я не понимаю, почему они этим довольствуются.

Что касается «Демократической Черногории» Алексы Бечича, я не совсем понимаю целей её политики. Их политиканство, которое можно описать словами «мы не будем высказывать свою позицию ни о чем, кроме как о Сребренице и о смене министра правосудия Лепосавича» (экс-министр Лепосавич лишился должности после того, как заявил в парламенте о том, что тезис о «геноциде мусульман» со стороны сербов в Сребренице требует подтверждения — ИА REGNUM), завело их в тупик и они теперь не знают, как действовать дальше.

Тем не менее после того, как Абазович инициировал голосование о недоверии правительству Кривокапича, в нескольких городах Черногории прошли акции протеста. Ожидаете ли вы, что народ массово выйдет на демонстрации из-за сложившейся ситуации?

Я считаю, что эти акции протеста не были массовыми. Единственная сила, кроме Сербской православной церкви, которая могла бы в настоящее время вывести народ на демонстрации — это «Демократический фронт». Но они не желают этого. Так что попытки организовать демонстрации, за которыми, по всей видимости, стоят Здравко Кривокапич и «Демократы Черногории», являются контрпродуктивными. Кривокапич и партия Бечича не имеют авторитета, но это последствие политического самоубийства, которое они совершили полгода назад, когда согласились на отстранение Лепосавича и на западный нарратив о Сребренице. Это лишило их поддержки сербских избирателей. Мне кажется, что сербские избиратели теперь на стороне СПЦ и «Демократического фронта». Но церковь не может вмешиваться в политические демонстрации, а «Демократический фронт» не хочет.

Алекса Бечич Skupstina.me

С другой стороны, сама причина для протестов неясна. Правительство как будто говорит — мы теперь защищаем наши кресла. Если бы они протестовали из-за базового соглашения с СПЦ или по какой-то другой важной причине, это имело бы смысл. Интересно, что ни одна партия не говорит о важных вопросах, таких как базовое соглашение, катастрофическое состояние экономики или отношения с Россией. Все борются против всех за места в будущем правительстве, и кажется, что народ это хорошо понимает.

Премьер Кривокапич недавно заявил о том, что он готов подписать базовое соглашение с СПЦ. Какова судьба этого документа с учетом последних событий?

Кривокапич показал, что он так же как и президент Сербии Александр Вучич не является человеком слова. Кривокапич обещал, что подпишет базовое соглашение с СПЦ в конце октября прошлого года, в годовщину смерти митрополита Амфилохия. Он этого не сделал. Теперь его обещания — вынужденный шаг. Утопающий за соломинку хватается.