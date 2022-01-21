Сеул, , 01:40 — REGNUM Партия гуманитарной помощи на общую сумму $200 тысяч будет передана Южной Кореей Королевству Тонга, которое пострадало от цунами после извержения подводного вулкана в Тихом Океане. Об этом 20 января сообщило на своем сайте южнокорейское министерство иностранных дел.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении ведомства отмечается, что Сеул может предоставить островному государству дополнительную помощь после окончательной оценки ущерба от случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Новая Зеландия направила в Тонга свой военно-транспортный самолет C-130 Hercules с гуманитарной помощью для жителей королевства, пострадавших от цунами и извержения вулкана.

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