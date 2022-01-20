Вашингтон, 21 января, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Коммерческие запасы нефти в США увеличились на 515 тыс. баррелей с 8 по 14 января и достигли 413,813 млн баррелей, 20 января сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вместе с тем аналитики, которых опросило агентство Bloomberg, ожидали, что нефтяные резервы страны сократятся за указанный период на 1,75 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря агентство Reuters распространило информацию о том, что сильнейшие ураганы, которые прошли по территории США в конце 2021 года, нанесли значительный ущерб урожаю пшеницы в стране.