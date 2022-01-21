Тбилиси, , 02:00 — REGNUM У основной массы заболевших COVID-19 за последние дни в грузинской столице выявлен штамм «Омикрон», сообщает 20 января imedi.ge. Об заявил заместитель генерального директора Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Паата Имнадзе.

Вакцинация от коронавируса. Грузия Facebook.com/MIAofGeorgia

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«В Тбилиси у 80% заболевших выявлен «Омикрон». В регионах — от 40% до 60%, в зависимости от разных районов. «Дельта-штамм» продолжает иметь место, однако в абсолютном большинстве случаев это «Омикрон». В ближайший месяц «Омикрон» ещё раз нахлынет на Грузию, и, к сожалению, многие наши граждане заболеют», — сказал Имнадзе.

Напомним, что число лабораторно подтвержденных случаев заражения «Омикроном» в Грузии превысило 1 000. Первые случаи заражения этим штаммом были выявлены в стране 20 декабря прошлого года.