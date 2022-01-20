Сантьяго, 21 января, 2022, 01:17 — ИА Регнум. В Чили за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 12 500 человек. Об этом свидетельствуют данные чилийского министерства здравоохранения.

(сс) Falk2 Сантьяго, Чили

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Ведомство отмечает, что впервые с начала пандемии в республике выявляют свыше десяти тысяч носителей SARS-CoV-2 за одни сутки. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Чили достигло 1 916 522.

Также за минувшие сутки в стране скончались 25 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Чили жертвами осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 39 456 человек. Отмечается, что пока показатели по заболеваемости в столичном регионе Сантьяго превышают средние показатели по стране.

Также уточнятся, что в декабре 2021 года в республике в среднем выявляли около 2500 инфицированных ежесуточно. Однако с появлением штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 средний показатель по выявляемым носителям инфекции в Чили превысил 9 тыс. в январе 2022 года.