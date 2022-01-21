Бразилиа, , 01:11 — REGNUM Общее число подверженных случаев заражения коронавирусом в Бразилии выросло за сутки на 168 495. Об этом 20 января сообщил на своем сайте бразильский минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации ведомства, с начала пандемии в стране было выявлено 21 851 922 подобных факта, а также 622 205 летальных исходов от последствий COVID-19. За истекшие 24 часа в Бразилии количество умерших от этого заболевания увеличилось на 350.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января бразильские медицинские службы зарегистрировали рекордное для страны число новых носителей SARS-CoV-2 — 204 854 пациента.

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