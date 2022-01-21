Вашингтон, , 01:10 — REGNUM США выдвинули обвинения белорусским чиновникам из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Минюста Соединённых Штатов.

США

США обвинили чиновников из Белоруссии в незаконном сговоре с целью незаконного изменения маршрута и последующей посадки самолёта Ryanair. В воздушном пиратстве обвиняются глава Белаэронавигации, его заместитель Олег Казючиц и два сотрудника госбезопасности Белоруссии.

Напомним, самолёт авиакомпании Ryanair, совершавший перелёт из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку по требованию диспетчера в аэропорту Минска в мае 2021 года. Воздушное судно посадили из-за сообщения о минировании рейса. Сразу после приземления самолёта сотрудники спецслужб Белоруссии арестовали находившихся на борту авиарейса блогера Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапегу. Взрывное устройство на борту самолёта найдено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белоруссии довели до суда уголовное дело в отношении гражданки России Софьи Сапеги, обвиняемой по семи статьям УК Белоруссии.

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