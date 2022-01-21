Нью-Йорк, США, , 01:08 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 января снижением на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС. Больше других вновь потерял Nasdaq.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 313,26 пункта (0,89%), до уровня 34 715,39 пункта. S&P 500 подешевел на 50,03 пункта (1,10%), до уровня 4482,73 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 186,23 пункта (1,30%), до уровня 14 154,02 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,27 (1,48%), до уровня $84,53 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США после некоторого роста в начале дня завершили торги 19 января снижением.

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