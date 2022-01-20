Богота, 21 января, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Не менее двух сотрудников полиции погибли и еще один получил ранения в результате взрыва, устроенного неизвестными в ночь на 20 января в муниципалитете Эль-Багре на севере Колумбии. Об этом сообщила газета El Espectador.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв

Власти подозревают в нападении наркокартель «Клан залива» (Clan del Golfo). Правоохранители считают, что атака могла стать местью за недавний арест трех членов указанной преступной группировки.

Кроме того, в городе Саравена на северо-востоке Колумбии был взорван припаркованный автомобиль, из-за чего один человек погиб и еще пятеро пострадали. Власти подозревают в случившемся бывших членов повстанческой организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа боевики группировки «Клан залива» устроили взрыв на северо-западе Колумбии. В результате инцидента погибли двое полицейских и еще двое получили серьезные ранения.

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