Аккра, 21 января, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Не менее 20 человек погибли в результате мощного взрыва на западе Ганы, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные ганского управления по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв

По предварительной версии, причиной взрыва стало столкновение мотоцикла с грузовиком, перевозившим взрывчатку для горных работ. В результате дорожной аварии возникла искра, которая вызвала детонацию взрывчатых веществ. Пока сообщается о 20 погибших и нескольких раненых. Также оказались разрушенными не менее 500 жилищ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января полиция Ганы заявила о мощном взрыве в муниципалитете Богосо. На тот момент спасатели и полицейские не посчитали число жертв, однако уже тогда говорилось о множестве погибших и пострадавших. Отмечалось, что от взрыва «снесло все на десятки метров вокруг».