Тбилиси, 21 января, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Прошедшие последние дни в ряде районов Грузии сильные снегопады затруднили движение по многим магистралям страны, заявляет 20 января Департамент автомобильных дорог Грузии.

Facebook.com/georoad.ge Снегопад в Грузии

Сообщается, что во избежание задержек на дорогах работы по очистке продолжаются в интенсивном режиме. Снегоуборочная техника мобилизована по всем направлениям, на дороги непрерывно сбрасывается техническая соль, чтобы в кратчайшие сроки восстановить движение транспорта. Удалось полностью восстановить движение на трёх автомагистралях. Но на многих дорогах запрещено движение больших автобусов, прицепов, полуприцепов, а в некоторых местах оно разрешено только через лавинозащитные туннели под контролем патрульной полиции.

Департамент автомобильных дорог призвал водителей ездить только на зимней резине и использовать противоскользящие приспособления.