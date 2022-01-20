Приштина, Сербия, 21 января, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Признание независимости Косово всеми странами Евросоюза, включая Грецию, способствовало бы укреплению стабильности на Балканах. Об этом заявила министр иностранных дел сепаратистского Косово Доника Гервала 20 января после визита в Афины.

Mfa-ks.net Доника Гервала

По словам Гервалы, это придало бы «новую динамику долгосрочному решению проблем на Балканах».

«Не только для нас, но и для наших детей и внуков это значило бы стабильность и долгосрочный мир в Европе. Такой шаг был бы историческим, и мы считаем, что его нужно сделать», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Гервалы.

Напомним, что Греция является одной из пяти стран ЕС, которые не признают односторонне провозглашенную независимость южного сербского края Косово и Метохия.