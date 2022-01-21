Берн, , 00:35 — REGNUM Американский госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в швейцарский город Женева, где пройдут его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом 20 января написала на своей странице в Twitter репортер CNN Дженнифер Хэнслер.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

К сообщению прикреплена фотографией с главой Госдепа, который спускается с трапа прилетевшего самолета. Переговоры Лаврова и Блинкена должны начаться 21 января в 11:00 по местному времени (13:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января Сергей Лавров заявил, что считает Энтони Блинкена опытным и знающим человеком, который умеет слышать.

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